Una trabajadora sudamericana, nuevo objetivo de los independentistas por no hablar catalán

Una independentista se quejó en redes sociales de que acudió a una mutua privada, en la que siempre le habían atendido en catalán, pero se encontró que una chica “sudamericana” estaba en recepción y no sabía decir “ni una palabra en catalán” y lamentaba que todos a los que había ido observando “cambiaban al castellano”. Y añadía: “todos los que lo hacéis sois idiotas. Punto”.

Una mútua privada catalana, sempre hem parlat català, ara hi ha una noia d’orígen sudamericà a recepció, ni una paraula en català i tots els que he observat, canviant al castellà.

Els que ho feu, sou idiotes, punt. — CarmeCat (@CarmeCatalana) May 6, 2021

Y no tardó Plataforma per la Llengua en responder a esta usuaria y le decía que “en emergencialinguistica.cat sugerimos una serie de acciones para revertir la situación de Emergencia lingüística que sufre la lengua catalana”.

Carme, a https://t.co/FmyNFcRnsv suggerim una sèrie d'accions per revertir la situació d'#EmergènciaLingüística que pateix la llengua catalana.



També us animem a proposar a la vostra companya que es descarregui l'Apparella't per practicar el català amb parelles lingüístiques! — Plataforma per la Llengua?? (@llenguacat) May 7, 2021

Una denuncia en redes sociales que ha generado mensajes de todo tipo. En algunos de ellos se insiste en que “no hay que cambiar de lengua bajo ningún concepto”. Y hay quienes apuntan un método para que hablen catalán: “si se les dice: o aprendéis el catalán o vais a la calle, ya verás cómo reaccionan, por la cuenta que les trae. No tenemos dignidad”.

Si se'ls diu: o apreneu català o aneu al carrer, ja veuràs com reaccionen, pel compte que els hi corre. No tenim dignitat. — Joaquim Torrent (@JoaquimTorrent) May 6, 2021

Y la propia usuaria que había “denunciado” la situación precisaba que la chica “evidentemente que lo entiende (el catalán) a mi me ha entendido perfectamente y seguro que hace años que está aquí o incluso ha nacido aquí, pero como pasa con muchos españoles, no lo quiere hablar y tan contentos, porque aquí no lo hacen indispensable para trabajar”.

También hay quien se pronuncia en sentido contrario y lamenta que se quiera “imponer” el uso de una lengua. Otros usuarios también denuncian: “catalanes que van dando una puñada al catalán. Catalanes que con su conducta dicen a esta recepcionista: tú siempre serás una extranjera”.

Catalans que van fotent una punyalada al català. Catalans que amb la seva conducta diuen a aquesta recepcionista: tu seràs sempre una estrangera. — Ramon Sangles (@RamonSangles) May 6, 2021

Y hay quienes usan la ironía para referirse a esta situación: “todo el calor del mundo ante esta injusticia franquista colonizadora transversal. Tenemos que ser fuertes, somos un solo pueblo, imparable, y el resto son imbéciles, punto. Un poco de ratafía a tu salud Carme, eres una heroína. Ojalá te inviten pronto al FAQ's”.

Tot l'escalf del món davant aquesta injustícia franquista colonitzadora transversal.

Hem de ser forts, som un sol poble, imparable, i la resta son imbècils, punt.

Raig de ratafia a la teva salut Carme, ets una heroïna. Tant de bo et convidin aviat al FAQ's. — IndhaLezzio (@IndhaLezzio) May 7, 2021