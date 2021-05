Una revista considera “fuerzas de ocupación” a la Policía Nacional y a la Guardia Civil

La revista Latira que se edita en la comarca del Ripollès (Girona) considera que la Policía Nacional y la Guardia Civil son “fuerzas de ocupación”. De hecho, en el apartado de servicios de este medio, y que incluye los teléfonos y direcciones de, entre otras cuestiones, los servicios municipales, los centros de atención primaria, o escuelas, hay un epígrafe en el que se puede leer:” fuerzas de ocupación españolas”, y la dirección que se da coincide con las dependencias que comparten la Policía Nacional y la Guardia Civil en Camprodón.

Ante las críticas recibidas, la revista se ha reafirmado en sus acusaciones, porque en un mensaje en su cuenta de Twitter, y respondiendo a un usuario, decía: “las cosas, tal y como son: la Guardia Civil y la Gendarmería son fuerzas de ocupación. No es xenofobia, ni odio, ni paranoia, ni supremacismo: es así”.

Les coses, tal com són: la @guardiacivil i la @Gendarmerie són forces d'ocupació. No és xenofòbia, ni odi, ni paranoia, ni supremacisme: és així. Gràcies, @PauGuix, per llegir-nos i per fixar-te en petits detalls! ;) https://t.co/rYERA1pClq — latira (@revistalatira) May 10, 2021

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Cataluña han presentado esta mañana una denuncia ante la fiscalía de Girona por un presunto delito de injurias. En la denuncia se señala que la revista “hace una similitud entre Policía Nacional y Guardia Civil con las Fuerzas de Ocupación del ejército alemán NAZI de la segunda Guerra Mundial, de forma que se atribuye mediante prensa escrita una injuria de carácter leve hacia las FCSE (Policía Nacional y Guardia Civil)".

El sindicato considera este hecho “lamentable” y recuerda que “el fascismo no es condición exclusiva de la extrema derecha, sino de quien lo practica”. Además, Antonio Granados, Secretario de Organización y Portavoz del SUP en Cataluña dejaba claro que “no se puede permitir”, que estamentos e instituciones “amparándose en derecho a la libertad de expresión se sigan lanzando este tipo de arengas que generan odio hacia nuestro colectivo”. Pero el SUP también lamenta la inacción del Gobierno y por este motivo se vean obligados a presentar la denuncia, y actuar “con contundencia contra aquellos que pretendan menoscabar a nuestra institución”.