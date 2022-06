Una estudiante denuncia que su profesor le habla en inglés por no hacerlo en español

Adela estudia arquitectura en una universidad de Cataluña. Y ha denunciado que su profesor prefiere hablarle en inglés antes que hacerlo en español. Y eso que ella le ha explicado que no se maneja excesivamente bien con el catalán. La situación más surrealista la vivió hace unos días, cuando en clase el profesor, tras volverle a insistir ella en que utilizara el catalán, se dirigió a Adela en inglés. Y además, en un inglés muy balo, que “hasta me cuesta entenderle”, asegura.

Ella estaba muy sorprendida por lo ocurrido y decidió denunciar la situación publicando un tuit en redes sociales, en el que resume: “bilbaína pero extranjera en Cataluña”. Mensaje que ha tenido un amplio eco, pero una de las cuestiones que más le molesta son los mensajes de odio que está recibiendo. De hecho, en algunas de las respuestas al tuit se duda de la veracidad de su denuncia, y en otros casos le llegan a pedir “que te pires”, le dicen que es una “facha supremacista”, una “ñorda y colona” o le recomiendan que “si no te gusta, vuelve a tu tierra”.

No sé catalán y tengo un profesor que me habla en inglés por no hablarme en español.

Bilbaína pero extranjera en Cataluña.