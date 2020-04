Una enfermera relata el triaje en la UCI de un hospital catalán

Nerea García trabaja en Barcelona como enfermera, y aunque en el vídeo no lo dice, parece que es en el hospital de Bellvitge. La enfermera relata en un reportaje de unos 15 minutos lo escaofriante que es su jornada del 5 de abril.

“Se nos ha parado un señor y hemos iniciado maniobras de RCP pero no hemos conseguido reanimarlo. Tenía 77 años y requería un tubo. Un tubo significa que requería el ingreso en el UCI. Al ser mayor de 70 años ya no entraba dentro de los criterios de ingreso. Con lo cual hemos parado de hacerle RCP y simplemente hemos dejado que se fuera.Un paciente que en situación normal habríamos recuperado perfectamente, habría bajado a la UCI y habría vivido 10 años más, no hemos podido salvarlo esta noche”.

Los “protocolos de muerte” de la Generalitat descartan del tratamiento solo por su edad. Además, de que a los ancianos de los asilos ni se los llevan.

Según el informe firmado el 11 de abril por Adrià Cornella Carnicé, Diretor del Sistema de Salut de Catalunya, “el despliegue de camas ha permitido atender la demanda creciente tanto de pacientes de COVID como de otros procesos (…) el sistema ha podido dar respuesta al embate del coronavirus y a los procesos urgentes y no ajornables, haciendo un proceso de adaptación extraordinario".