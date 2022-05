Una empresa surcoreana invertirá 600 millones de euros en una fábrica en Mont-roig

La empresa coreana Iljin Materials instalará una fábrica de componentes clave de baterías para coches eléctricos en Mont-roig del Camp (Tarragona), la primera que abre en Europa.

La futura fábrica --que requerirá una inversión de 600 millones de euros-- generará 500 empleos directos, y tendrá una extensión de 30.000 metros cuadrados.

Iljin Materials produce elecfoil, una lámina de cobre básica para las baterías de litio que, además de su aplicación en el sector del motor, también se utiliza en el almacenaje de energía.

El anuncio de la inversión, ha sido muy bien recibida en una zona turística que considera , que gracias a la nueva empresa el sector industrial cogerá fuerza, "estamos muy bien conectados con el Port de Tarragona, el aeropuerto de Reus y tenemos que mejorar las conexiones por carretera. Necesitamos alternativas industriales al turismo y la llegada de esta empresa, es una gran noticia para Mont-roig y para toda Tarragona y Cataluña" señala el presidente de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just en declaraciones a la Cadena Cope.

Just, destaca la previsión del Ayuntamiento de Mont-Roig "que reservaron 40 hectáreas de terreno para usos industriales. Ahora se recoge el trabajo anterior. Lo más positivo de esta inversión, es que son lugares de trabajo especializados y que no se van. No habrá deslocalización de esta empresa, vienen para quedarse" subraya el presidente de la cámara comercial de Reus, en donde pertenece Mont-roig.



La empresa prevé que al 2024 la empresa ya esté operativa

La previsión es que esté operativa a partir del 2024 con una superficie de 30.000 metros cuadrados entre la fábrica, las áreas de almacén y un edificio técnico. ILJIN Materiales, fundada en 1968 y con sede central en Seúl, cuenta actualmente con 1.100 trabajadores a escala internacional. Desde su fundación solo disponía de una planta de producción a Iksan (Corea del Sur), pero hace pocos años construyó una nueva fábrica en Malasia. La compañía cuenta con clientes como LG Energy Solution, Samsung SDI, Volkswagen o Northvolt, entre otros.