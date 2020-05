Una detenida en una manifestación no permitida en el barrio de Gràcia de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer por presuntamente encararse y agredir a un agente con un objeto durante una concentración en la Plaça de la Vila de Gràcia de Barcelona que no estaba permitida por estado de alarma decretado para combatir el coronavirus.

Si l'objectiu de parar això era per mantenir les distàncies de seguretat i garantir la salut de totes... Comencen les agressions. Ridícul i vergonya d'aquesta policia. No pararem. #RecuperemElsCarrers pic.twitter.com/jGLBNrPdr3

Según agentes policiales, los Mossos d'Esquadra llegaron a la plaza sobre las 20 horas de ayer, y advirtieron a los manifestantes de que no podían concentrarse en la calle, y tras no hacer ningún caso de las indicaciones de los agentes, comenzaron a identificar a quienes se negaron a irse.

Bajo el lema 'La vida antes que el capital', la concentración llamaba a "cambiar los balcones por las plazas", según un tweet de la Xarxa de suport de Gràcia, que ha difundido imágenes de la concentración y ha rechazado la detención de la manifestante. El objetivo de la organización era hacer una manifestación para defender la sanidad pública, proteger los derechos laborales, redistribuir la riqueza de las personas y evitar nuevos recortes de las instituciones.

És moment d'activar els carrers per protegir la vida per sobre els interessos del capital.



➡️ Defensem la sanitat 100% pública

➡️ Protegim els drets laborals

➡️ Redistribuïm la riquesa

➡️ Evitem unes noves retallades



Mobilitzem-nos per seguir responent juntes la crisi! pic.twitter.com/iUk1Lf4Zru