EL TSJC reconoce la relación laboral de los repartidores de Glovo con la empresa

La sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado que la relación contractual entre los “riders” de Glovo y la empresa es un “verdadero contrato de trabajo. Según el TSJC esto es así porque tiene todas las “características fundamentales” del Estatuto de los Trabajadores, como lo son la voluntariedad, la retribución o la dependencia.” Además, la instancia judicial catalana ha estimado la demanda de un trabajador por despido improcedente.

La sentencia estima también el recurso de súplica que el trabajador presentó ante la decisión del Juzgado Social 24 de Barcelona en mayo de 2019, que consideraba que “no existe la obligación de ningún repartidor de estar disponible, sino que pueden conectarse a la aplicación cuando quieran, pudiendo pasar días sin conectarse”. Aun así, el TSJC recuerda que su disponibilidad está condicionada porque tiene que elegir franjas horarias y según cómo lo haga tendrá distintos tipos de evaluación: si quieren recibir mayor retribución, deberá trabajar en las zonas horarias de alto valor.

Según la sentencia, “el trabajador no pone sus servicios a disposición del mercado, sino que lo hace en favor de la empresa demandada”, además de afirmar que el “rider” no trabaja bajo sus propios criterios organizativos, pues se somete a los de la empresa. Además, la Sala también afirma que el hecho de que los “riders” no tengan horarios fijos o ropa con la marca de la empresa no permite afirmar que se trate de autónomos.

Por el despido improcedente, el TSJC ha dictado en el acuerdo firmado el 21 de febrero que Glovo deberá readmitir al “rider” con las mismas condiciones que tenía, y pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde el despido a razón de 32,84 euros diarios, o bien indemnizarle con 2.761,51 euros.