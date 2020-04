Trabajadores afectados por el confinamiento de la Conca d’Òdena lamentan que se sienten olvidados

El confinamiento en la Conca d’Òdena hizo que, de un día por el otro, miles de trabajadores no pudieran asistir a su lugar de trabajo. La medida también afectó a las empresas, que no pudieron continuar con su actividad por falta de personal. Después de muchas quejas, el gobierno de España publicó el 3 de abril un decreto que, desde el territorio, se califica de "insuficiente", ya que sólo contempla una solución para los trabajadores esenciales de la zona confinada. Por lo tanto, quedan excluidos los trabajadores no esenciales y aquellos que viven fuera de la Conca, pero trabajan dentro.

Los únicos trabajadores que podrán pedir la baja por incapacidad temporal son aquellos residentes en la Conca d’Òdena que trabajen fuera del perímetro confinado y en actividades consideradas esenciales. Por lo tanto, de momento, no se ha presentado ninguna solución ni por los que viven fuera ni por los miles de trabajadores autónomos o trabajadores no esenciales, ni de dentro, ni de fuera de la zona confinada. Tampoco se ha tenido en cuenta las empresas que no han podido continuar con su actividad con normalidad por falta de personal.

La mayoría de trabajadores se sienten "abandonados" y, aunque muchos han podido llegar a un acuerdo con la empresa, otros, como los autónomos, no han facturado nada. Agentes económicos como la Unión Empresarial de Anoia han reclamado soluciones a la situación laboral de los afectados por el confinamiento. Su presidente, Joan Domènech, exige una solución por todos los trabajadores y empresas que ahora mismo se encuentren "en un vacío legal". Apunta a que percibe que no se les escucha, por lo que insta a seguir presionando.

Tras el decreto del gobierno, a los trabajadores esenciales que viven dentro de la zona confinada, pero que trabajan fuera, se les ha pedido que se acojan a la baja laboral, aunque de momento tampoco han podido formalizar los papeles. Es el caso de Sergi, que trabaja en una empresa del sector químico en Olesa de Montserrat, o de Jordi, que trabaja en una empresa de maquinaria agrícola a Calaf, fuera de la zona confinada. Lamentan que han sido “confinados sin ninguna solución”. A falta de una solución que resuelva la situación, en algunos casos, empresas y empleados han llegado a acuerdos particulares.

Un trabajador de Igualada que trabaja en una empresa de Lleida ha explicado que lleva aislado más de cuatro semanas y que vive una situación de “incertidumbre”. Su empresa planteaba varios escenarios, desde suspenderle el sueldo porque no podía desplazarse hasta su puesto de trabajo, hasta recortarle el salario y la jornada un 50%. Después de la aprobación del confinamiento total por parte del gobierno, se ha llegado a un acuerdo para toda la plantilla para aplicar un ERTE. A día de hoy, la empresa ha cumplido con el pago íntegro de la nómina de marzo. Otra solución por la que han optado otras empresas ha sido solicitar a sus trabajadores que se pidan unos días de vacaciones.