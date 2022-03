Torra no va a su juicio y la fiscal le acusa de colocarse en la “insumisión institucional”

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha asistitdo esta mañana a su segundo juicio por desobediencia, por no retirar una pancarta a favor de los presos independentistas, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia. En un vídeo colgado en las redes sociales ha explicado que no quería “legitimar” con su presencia “una farsa” y ha dejado claro que “no reconoce a la justicia española”. De hecho, pide amparo a los tribunales internacionales. La fiscalía pide para Torra 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia.

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

Precisamente la fiscal, muy contundente, ha dicho que es evidente que Quim Torra desobedeció la orden de descolgar la pancarta. De hecho, ha recordado que en varias ocasiones el expresidente de la Generalitat mostró públicamente su intención de desobedecer. Por eso, la fiscal ha espetado que Torra se colocó en una posición de “insumisión institucional”.

También ha recordado, según doctrina del Tribunal Constitucional, que los cargos públicos no tienen una libertad de expresión ilimitada como tales, sino en su ámbito individual. Por eso, considera que en el balón del palacio de la Generalitat no se puede colgar cualquier pancarta, y menos en período electoral. Por tanto, dice, el problema no es el contenido de la pancarta, sino donde se colocó. Las instituciones y los edificios públicos, especialmente la fiscal, deben ser neutrales.

El abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, ha criticado la actitud de la Fiscalía y ha avisado: "No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin. Solo digo eso porque se sabe donde comienzan estas cosas pero no donde terminan". También ve falta de pruebas en el juicio y dice que el tribunal ya tiene sentencia condenatoria.

Recordemos que Torra ya fue juzgado e inhabilitado durante 18 meses en un primer juicio también por no retirar la pancarta durante período electoral.