Tomasa es policía; su marido, mosso; él vacunado y ella no: así discrimina la Generalitat en la vacunación

Tomasa es policía nacional en Lloret de Mar, Girona, y como Angelina Jolie en 'Señor y señora Smith' tiene a un agente de otro cuerpo policial en casa. Su marido es mosso d'esquadra. Ambos conviven con sus respectivos uniformes y cada día salen a trabajar con ellos para proteger al ciudadano. Tomasa ingresó en el cuerpo de la Policía Nacional en 2004 y desde entonces cada noche le explicaba a su marido las peripecias y aventuras que vivía en el área de investigación, donde trabaja. Su marido, que por entonces trabajaba para una compañía de automóviles se vio seducido por las historias de su mujer y dos años después se alistó en el cuerpo de Mossos D'Esquadra.

Desde hace más de una década el matrimonio lucha contra el crimen como cualquier otro policía y como tales, a ambos, el Consejo Interterritorial los clasificó como personal esencial. Para este colectivo el proceso de vacunación comenzó en Cataluña el 10 de febrero. A finales de ese mismo mes el marido de Tomasa ya había recibido la primera vacuna y, como él, sus compañeros de Mossos d'Esquadra, los agentes de Policía Local y los Bomberos. En marzo prácticamente todo el personal esencial de Cataluña había recibido la primera dosis de Astrazeneca. ¿Todo?

TOMASA AÚN NO SE HA VACUNADO

No todo el personal esencial ha sido vacunado en Cataluña. Los guardias civiles y policías nacionales aún no han visto ni un vial, casi tres meses después de que se iniciara la vacunación de las FCSE en la comunidad catalana ni Tomasa ni sus compañeros de la Guardia Civil y Policía Nacional han sido inoculados con una dosis, en cambio, su marido y el resto de los mossos están prácticamente al 100%.

¿LA DIFERENCIA?

La única diferencia entre Tomasa y su marido es el color de su uniforme y que él a diferencia de ella, está vacunado. "Hablamos de esto, y mucho, en casa" nos cuenta Tomasa en COPE, "yo se lo digo que me parece súperinjusto y él también me lo dice y muchos compañeros de los Mossos d'Esquadra pues que nos dan su apoyo, nos dicen que no entienden nada, que lo que ven aquí es una discriminación total".

A partir del lunes y tras recibir la orden del TSJC, la Generalitat empezará a vacunar con Moderna a los 7 mil agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que hay destinados en Cataluña. El próximo lunes Tomasa recibirá la vacuna y la única diferencia con su marido volverá a ser el uniforme.