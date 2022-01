El suplicio de los trámites para cobrar el paro: "Hasta el 10 de marzo, no voy a ingresar nada"

Vanesa tiene 39 años y es madre de 3 hijos, Es una de los 2.500 trabajadores de Nissan, que perdieron su trabajo el pasado 31 de diciembre por el cierre de las plantas de Zona Franca y Montcada i Reixach de la multinacional japonesa.

Con 20 años trabajando y cotizando, Vanesa vive hoy con la incertidumbre de una llamada de trabajo que no llega y el cabreo con el ordenador. ¿Los motivos?, los trámites administrativos para solicitar el paro. Nunca pensó que fuera tan complicado y no espera cobrar hasta el 10 de marzo, y eso si todo va bien y presenta la solicitud a tiempo y sin errores.

"Te van mareando, te hacen rellenar documentos, luego que te los revisaran. Y esto es solo una pre solicitud presentada por Internet. Vas directamente en persona y no te atienden si no es con cita y dan un teléfono para que llames. Pero nadie coge el teléfono a ninguna hora, Es un problema de verdad porque ahora dependemos de esto para vivir el día a día" denuncia una desesperada Vanesa, que comparte una situación que sufren miles de personas, algunas incluso sin acceso a ordenador, en los trámites con la administración.

Los retrasos, la documentación exigida, el desconocimiento de los afectados, sus nervios, es un todo que tiene sus consecuencias no menores "casi seguro que el 10 de febrero no cobraremos nada. Tenemos que esperar hasta el 10 de marzo. Desde el 31 de diciembre en mi casa no llega ningún ingreso" informa la afectada.

Y es que al drama de perder un trabajo y la nomina, se añade la maraña administrativa para generar "una mayor incertidumbre. Tendría que ser más fácil y ahora pienso que la empresa hubiera tenido que tramitar el paro de los afectados" sostiene Vanesa en conversación telefónica con la Cadena Cope.

Esperando al mes de marzo para concretar las alternativas empresariales al cierre de Nissan

Este mes de enero se produjo una paradoja para los 2.500 trabajadores de Nissan. La caída del paro coincide con el temido ingreso en el mismo, para este elevado número de personas en bloque "solo unos pocos ya he encontrado trabajado, la mayoría estamos a la espera" destaca Vanesa.

Ella está incluida en los 1.400 trabajadores de Nissan en la llamada bolsa de reindustrialización y aspira a volver a trabajar en una de las empresas que ocupen los terrenos de Nissan "llevo 20 años trabajando en la cadena de montaje. Como yo digo no tenemos oficio ni beneficio, llevo 20 años apretando tornillos, es lo que sé hacer" se sincera Vanesa, a la que solo le queda confiar que se confirme y se ponga en marcha el hub de descarbonización y a la entrada de la empresa Silence de motos eléctricas en los terrenos de Montcada i Reixach.