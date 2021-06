Superó el Covid gracias a la terapia ECMO

Jordi Prat, de 60 años, estuvo en el hospital Vall de Hebrón ingresado a principios de año por Covid con complicaciones de neumonía bilateral y trombosis. Los responsables del Programa de ECMO; el director Jordi Riera y la coordinadora Elisabet Gallart, junto con otros profesionales sanitarios mantuvieron a Prat con vida en los días más complicados.

Prat acudió el 23 de enero al Hospital General de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès donde le diagnosticaron Covid-19 y lo ingresaron. Pocos días después, fue trasladado a Vall de Hebrón, donde recibió la terapia ECMO, y cuando empezó a mejorar, lo volvieron a la UCI del Hospital General de Cataluña, donde recibió el alta el 26 de febrero. De su estancia en Vall de Hebrón, no recuerda nada más allá de algunos sueños y delirios. "Lo que hacen desde las UCI es indescriptible. Solo por el que me han explicado, los llevaré siempre en el corazón".

A pesar de que llegó a estar muy grave, la recuperación de Prat está siendo buena y espera que no le queden secuelas físicas de la enfermedad. "Prácticamente hago vida normal respecto al día a día y las últimas pruebas han confirmado que no tengo síntomas de la Covid en los pulmones ni de trombosis. Solo me queda un poco de dolor en el hombro por la posición en qué estuve tanto de tiempo. A finales de mes espero recibir el alta laboral", señala.

La carga emocional, sobre todo en la familia, es profunda. Su ingreso fue un golpe "durísimo" en casa. "Emocionalmente la familia quedó muy tocada, pero así es la vida y tenemos que continuar. Entre todos lo superaremos. El apoyo que me han dado es inexplicable. Cómo se han movido, siempre buscando soluciones. He visto lo peor de la vida, como todo se va, y lo mejor, como reaccionan la familia y los amigos. La reacción de mi entorno no tiene precio", asegura, y reflexiona: "La vida es hacer cosas buenas porque la gente te aprecie de este modo".