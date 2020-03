Siete personas denunciadas en L'Hospitalet por celebrar un cumpleaños en pleno confinamiento

El estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus ha hecho que millones de españoles tengan que quedarse en sus hogares para respetar las normas impuestas por el Gobierno. Pese a ello, hay muchas personas que no entienden que mantenerse en sus casas es muy importante para reducir los contagios de CoVid-19, y es por ello que agentes policiales han denunciado a personas por permanecer en las calles de manera innecesaria.

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a siete personas por celebrar un cumpleaños en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante el confinamiento y por tanto, incumplir las órdenes decretadas por la Generalitat y el real decreto del Gobierno para actuar contra el coronavirus. Según la policía catalana, las personas fueron denunciadas mientras celebraban el acontecimiento en un local comercial de reformas del municipio.

Otro caso de desacato del confinamiento se ha producido en El Vendrell (Tarragona), donde los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad, tras escupir a una patrulla y saltarse el confinamiento por el coronavirus. El detenido cuenta con antecedentes policiales por tráfico de drogas y ha pasado a disposición judicial y ha sido puesto en libertad con cargos.

Otra persona que ha decidido saltarse las normas del estado de alarma ha sido un hombre de 37 años que ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en Reus por presuntamente incumplir de forma reiterada el confinamiento decretado por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus y toser y escupir sobre personas. Al ser detenido estaba muy alterado y bajo los efectos del alcohol, opuso mucha resistencia a su detención. Según la policía catalana, la persona dijo "El virus ese no me afecta, os afectará a vosotros, a mí no porque con el alcohol que llevo encima lo mato" cuando fue detenido.