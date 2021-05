Las familias no están de moda

Plataforma per la Família y Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) reclaman unas políticas claras y serias que fomenten la creación de familias en un momento en el cual tener hijos parece no estar de moda.

España tiene una tasa de natalidad baja, y es que la tasa de natalidad en el estado español en 2019 fue de un 7,62% y el Índice de Fecundidad, el número medio de hijos por mujer, es de 1,24. Estas cifras no garantizan una pirámide de población estable, y es que, según el presidente de FANOC, Raul Sánchez, los hijos son el capital humano necesario para que se mantenga la sociedad del bienestar y sin estos no se podrá mantener el modelo.

En la misma línea, la Plataforma per la Família ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra mañana. En este comunicado, le plantean que ponga en marcha unas verdaderas políticas de familia, y es que consideran que no existe una protección familiar ni medidas de apoyo a la natalidad o la estabilidad familiar.

Las dos asociaciones consideran que es importante promover una sociedad family friendly porque actualmente no se ve con buenos ojos entre la ciudadanía tener hijos. Este problema se incrementa en la idea de las familias numerosas, que no obtienen ninguna ayuda eficaz y según Raúl Sánchez: “son auténticos héroes de la sociedad”.

Entre algunos de los problemas más destacados para poder formar una familia hoy en día está: la precariedad laboral, la poca conciliación familiar, la no fomentación de la maternidad, la inexistencia de ayudas por hijo, etc. Incluso, según Daniel Arasa, presidente de la Assocació Plataforma per la Família Catalunya-ONU considera que hay leyes que complican aún más la situación de las familias.

El colectivo denuncia que la LOMLEO y la Ley de Protección de la Infancia vulneran los derechos de las familias, “estas leyes provocan una tendencia a empeorar la situación de las familias y se podrían considerar leyes antifamília” comenta Arasa. En este sentido, las dos leyes ya dichas son “leyes que recelan de los padres, como si los niños fueran propiedad del estado” afirma el presidente de la Plataforma per la Família.

Las dos entidades consideran que ya ha llegado el momento de trabajar y es por eso que reclaman a las administraciones que planteen nuevas políticas de familia, ya que considera que ningún Gobierno ha planteado nunca estas políticas a fondo y las familias son las grandes olvidadas.