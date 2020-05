Ridículo independentista por un semáforo en castellano que retrata a Colau

La aparición de un semáforo con indicaciones en castellano ha provocado la rabia de algunas entidades independentistas al no utilizar el catalán en el mobiliario urbano, donde se pueden utilizar ambas lenguas.

Un usuario de Twitter encontró un semáforo en Barcelona, concretamente en la plaza Alfonso Comín, que estaba señalizado en castellano, algo que enfureció a algunas organizaciones como Plataforma per la Llengua, que ha lamentado la aparición de este semáforo y ha exigido a Ada Colau que de luz verde a la señalización en catalán en la ciudad condal.

El diario 'El Nacional' ha dedicado un artículo a este hecho y cree que Ada Colau "españoliza" los semáforos de Barcelona y que está vulnerando la normativa. Este es un artículo que ha recogido la periodista independentista Pilar Rahola en su Twitter y ha mostrado su enfado con un: "y esto!".

Finalmente, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quien ha dado un paso al frente para defender la señalización en español de ese semáforo de la plaza Alfonso Comín.

Según el consistorio, este semáforo no se trata de una nueva adquisición del Ayuntamiento, sino es un semáforo antiguo que se instaló a causa de un accidente que rompió el que ya estaba colocado. Además, ha respondido que esta semana se colocará el recambio con las indicaciones en catalán. Colau ante las presiones de los independentistas que no toleran ni una inscripción en castellano cede y anuncia el cambio inmediato del semáforo

@llenguacat Bona tarda. No es tracta dels nous semàfors. Es va instal·lar fa uns dies per un accident que va trencar l’anterior. Era urgent col·locar-ho per seguretat i el que fem servir habitualment no estava disponible. Aquesta setmana es col·loca el recanvi correcte. Gràcies."