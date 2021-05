El RACC quiere crear una mesa sectorial para mejorar el reparto de mercancías

El RACC ve necesaria la creación de una mesa sectorial para poder mejorar el reparto urbano y de última milla de mercancías. La entidad ha presentado junto a Bon Preu el estudio: “Repartiment urbà de mercaderies i última milla a Barcelona” que analiza la oferta y la gestión de las plazas de carga y descarga en la ciudad.

Según el RACC, en Barcelona se realizan unos 500.000 desplazamientos relacionados con el reparto de mercancías y de última milla que suponen el 20% del total de tráfico y el 40% de las emisiones derivadas de la circulación.

En los últimos tiempos, el reparto de mercancías no ha dejado de crecer. Uno de los motivos de este incremento es el aumento de las compras por internet, que representan el 1,5% del PIB catalán. Con la pandemia aún se ha visto incrementado este número de repartos, pero a su vez ha provocado que la fluidez del tráfico empeore y la ciudad quizá no está preparada para asumir este elevado número de desplazamientos.

El RACC ha realizado unas 1.000 encuestas a transportistas y a comerciantes que ha derivado a un total de 4.034 observaciones a los estacionamientos de la Distribución Urbana de Mercancías en los 10 distritos de Barcelona. También se han analizado el funcionamiento de dos de las microplataformas que existen en Barcelona.

Estas microplataformas que suelen utilizar métodos de transporte más sosteniblesm como pueden ser los triciclos, no se encuentran entre los métodos más usados para los comerciantes. Según la encuesta, un 98% de los comerciantes asegura no conocerlas y el 49% no piensan que usando estos servicios puedan mejorar sus ventas.

Entre las conclusiones, destaca que el 50% de los vehículos comerciales circulan con la mitad de la carga y que la mayoría de los transportistas hacen entregas dos o tres veces a la semana al mismo cliente, por lo que “es necesario definir un nuevo modelo logístico”. Por lo que hace al tiempo usado de estos transportistas, más de la mitad destinan entre 20 y 30 minutos para cada reparto.

La reducción del 30% de las plazas de carga y descarga en Barcelona provoca que los transportistas aparquen en doble fila en el 49% de sus servicio. El 92% de esta carga y descarga en la ciudad, se inicia en hora punta de la mañana, precisamente a las 9:00h; y es que el volumen principal de recepción y envíos de mercancías es de 8:00h a 20:00h. También, el 33% de los transportistas necesitan más de los 30 minutos permitidos para hacer el reparto y un 67% de los transportistas estarían a favor de hacer que la carga y descarga a partir de un almacén central de barrio y desde ese punto hacer la distribución micrologística al destino.

El RACC insta a realizar una mejor gestión de las plazas de Distribución Urbana de Mercancías, algo que no “implica necesariamente incrementarlas porque aún hay margen para mejorar la gestión antes de pedir más espacios” ha comentado Cristian Bardají, director del área de movilidad del RACC.

Otro punto clave para esta mejora es incentivar el diálogo entre comerciantes y repartidores para que el reparto de mercancías se haga fuera de las horas punta y flexibilizar los horarios en función del tipo de mercancía y de su volumen, así como promocionar la entrega nocturna en grandes superficies. También se propone crear plazas de carga y descarga que permitan estacionar durante cinco minutos, de este modo se promueve la entrega instantánea. Por último, el informe propone también implementar carriles multiusos en las zonas de la ciudad con más demanda de carga y descarga.

Otra de las problemáticas más frecuentes es que hay usuarios no autorizados que hacen uso de las zonas de carga y descarga, el 69% de repartidores comenta encontrarse con estos usuarios a diario. En ese sentido, se solicita que se creen plazas reguladas para el uso comercial, como la zona verde y la zona azul, reduciendo el importe de pago.