Pujol: “No me preocupa lo que se diga de mi cuando muera, pero si que mi legado tenga continuidad”

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha asegurado que no le importa lo que se diga de él cuando muera, pero sí que su legado tenga cierta continuidad en el tiempo. Así lo ha explicado este miércoles en la Associació Serviol de Catalunya.

pronunció sus palabras en un acto en honor del médico neuropsiquiatra Carles Llussà, que murió el pasado 18 de Abril, vinculado con Pujol en la fundación e inicios de CDC, donde Pujol destacó que está al final de su vida y recalcó que no está preocupado por lo que la historia dirá de él y por cómo queda su legado.

"No me preocupa tanto lo que se dirá de mí como si la tarea hecha tiene o no continuidad. Me preocupa más que el legado se preserve y se sepa aprovechar, y no porque sea el mío, sino porque es el doctor Llussà y el de tantos y tantos otros Llussàs repartidos por toda Catalunya", destacó