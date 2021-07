Puigdemont 'se levanta' 306.000€ con su DNI independentista

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recaudado 306.000€, según El Confidencial, por la venta del carné republicano que se inventó su Consell pe la República.

La tarjeta, que de momento no tiene ningún tipo de uso, salió al mercado hace tres meses registrando unas ventas inicales muy buenas, un pequeño 'boom' que se ha desinflado con el pasar de las semanas. Ahora sin prácticamente demanda las ventas están en cotas muy bajas. Por ello Puigdemont ha lanzado en su cuenta de Twitter un mensaje que se podría catalogar como publicitario, incitando a sus seguidores a comprar el 'DNI catalán', un título sin fecha de caducidad, sin foto, sin firma, sin garantías, sin reconocimiento en ninguna parte y sin aplicaciones reales, pero que reporta un buen puñado de euros a los promotores.

Fa 3,5 anys que estem derrotant la repressió espanyola a tots els tribunals no espanyols, i arribarem fins al final. Ni detingut ni rendit: lliure. Aquesta és l'única via de retorn. Mentrestant, ja tinc regularitzada la meva situació, per si algú en vol fer notícia de portada ?? pic.twitter.com/9gXkfL3zOD