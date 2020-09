Protestas de socios del Ateneo Barcelonés por la defensa de la entidad a Heribert Barrera y Quim Torra

A algunos socios del Ateneo Barcelonés no les ha gustado que la Junta Directiva de la Ciudad se haya posicionado en dos cuestiones sensibles la última hora. Por un lado, la Junta ha expresado su “protesta” por la intención del Ayuntamiento de Barcelkona de retirar la Medalla de Oro de la ciudad al que fuera presidente del Parlament y líder de ERC, Heribert Barrera. Barrera que generó polémica por algunas declaraciones en las que aseguró que “los negros tienen una inteligencia inferior“ o que “la inmigración era es la principal amenaza de Cataluña”. Pero también la Junta del Ateneu considera “desproporcionada” la inhabilitación de Quim Torra.

Uno de estos socios es el historiador Joaquim Coll, quien a través de las redes sociales ha dejado claro: “muchos socios no nos sentimos representados en este doble mensaje defendiendo a Barrera y a Torra, unidos por parecidas ideas xenófobas e hispanófobas. Además, el primer fue un pésimo presidente del Ateneu, de carácter autoritario y se le conocía como el Honecker del Ateneu”.

Molts socis no ens sentim representats en aquest doble missatge de la JD, defensant Barrera i Torra, units per semblants idees xenòfobes i hispanofobes. A més, el primer fou un pèssim president de @ateneubcn, de caràcter autoritari i se’l coneixia com el Honecker de l’Ateneu. https://t.co/cu9gF3681q