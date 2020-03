Profesores y alumnos continúan las clases gracias a videoconferencias y presentaciones online

El coronavirus ha vaciado las clases de colegios, institutos y universidades, y para afrontar el confinamiento provocado por el estado de alarma, profesores y alumnos han decidido introducirse en Internet para continuar con la normalidad de las clases. Gracias a herramientas online que ofrece la red muchos alumnos podrán seguir las clases de sus profesores a través de videollamadas, chats, foros o presentaciones en línea.

Daniel Jiménez, profesor de Informática y también miembro del decanato de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la Facultad de Informática, ha explicado que su universidad ya estaba en proceso de trabajar con herramientos que ofrece Google, y que con la crisis sanitaria lo han adelantado. Por lo tanto, desde esta semana la comunidad de la UPC, según ha contado Jiménez, tiene acceso a Google Meet, una herramienta online que permite hacer videoconferencias, presentaciones y chats entre los participantes.

Gracias a esta aplicación, los alumnos conectados ven en sus pantallas la sucesión de diapositivas con las explicaciones de los profesores, una manera muy parecida a como se seguiría en una clase presencial.

En cambio, David Jiménez, estudiante de Biología Ambiental en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha mostrado su preocupación ante la suspensión de clases online, ya que cree que muchos de sus compañeros no podrán acceder a las clases porque no tengan Internet u ordenadores. Además, el estudiante cree que las evaluaciones serán un problema tanto para alumnos como profesores por si no pueden acceder a la universidad a hacer los exámenes finales, y ha considerado que todo dependerá "de cuanto dure la situación".