El profesor independentista que se niega a dar clases en castellano: "No nos someterán"

Ramon Font es profesor de Historia, y desde el año 2015 es además portavoz del sindicato USTEC-STEs, mayoritario entre los profesores de Cataluña, y que se caracteriza por su defensa a ultranza del sistema de inmersión lingüística. De hecho, y como se puede comprobar en un vídeo recuperado por la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana, Font deja claro: "No desfalleceremos. No daremos clases en castellano. No nos podrán obligar".

Un portavoz de un sindicato de maestros en Cataluña: "No desfalleceremos. No daremos clases en castellano. No nos podrán obligar. No nos someterán."

Algunos usuarios en Twitter también han lamentado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, no reaccione ante este tipo de discursos, y en cambio, sea tan proactiva en el caso de Murcia llevando a la justicia el llamado pin parental.

Ramon Font también fue portavoz de "Escoles Obertes" (Escuelas Abiertas), plataforma que de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre hizo un llamamiento para que se organizaran actividades en los colegios, para que hubiera gente dentro y no se pudieran precintar. De hecho, el testimonio de Font durante el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal fue clave para condenar a algunos de los políticos. Y es que la sentencia recoge unas palabras de Font en las que se deja claro que el 1 de octubre se "buscaba dificultar notablemente las órdenes del TSJC".

SITUACIÓN DEL CASTELLANO

Font es defensor de la inmersión lingüística en catalán, a pesar de que hay varias sentencias judiciales, del TSJC, del Tribunal Supremo y del Constitucional que dejan claro que éste es un modelo ilegal, y por este motivo instan a la Generalitat a que tome las medidas necesarias para que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Unas sentencias que el gobierno catalán ha incumplido sistemáticamente. Y por este motivo, algunos padres han detenido que recurrir a la justicia para que se garanticen sus derechos. En una de estas sentencias el Alto Tribunal Catalán fijó que al menos un 25% de las clases deberían hacerse en castellano.

LA GENERALITAT DICE QUE LOS ALUMNOS CATALANES TIENEN BUEN NIVEL DE CASTELLANO

Desde la Generalitat también defienden el modelo de inmersión lingüística sólo en catalán argumentando que no perjudica en absoluto la enseñanza del castellano. Y prueba de ello, dicen, es que los alumnos catalanes conseguen unos resultados equiparables a la media de España en las diferentes pruebas que se llevan a cabo, como las pruebas PISA, o las Pruebas de Acceso a la Universidad. Pero el problema, según recogen las asociaciones que defienden el bilingüismo en Cataluña, como la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe), es que no hay una prueba común en toda España y cada comunidad autónoma fija sus parámetros.

Y mientras tanto, en los últimos días sí se ha podido comprobar el nivel de castellano de algunos políticos catalanes, como por ejemplo, de la consejera Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, o del consejero de Interior, Miquel Buch. La primera se refirió a la líder de la oposición en Cataluña, Lorena Roldán, como "la cabeza de la oposición"; mientras que el segundo hizo referencia en una rueda de prensa sobre el temporal Gloria al fuerte "onaje" que se esperaba en el Mediterráneo. Quería decir "olaje", que en catalán se traduce como "onatge".