El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona: "España es paro y muerte; Cataluña, vida y futuro"

El independentismo sigue empeñado en utilizar las dramáticas consecuencias del coronavirus en Cataluña como una arma política para cuestionar su pertenencia a España. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha asegurado a través de las redes sociales que “una Cataluña independiente hubiera salvado miles de vidas” porque España es, según manifestó, “paro y muerte”.

En un tweet, el presidente de la entidad, adjunta una gráfica en la que se compara la evolución del Covid-10 en España y en Grecia, y expresa que “hacer caso a Quim Torra hubiera supuesto parecernos a Grecia”, aludiendo a la petición de Torra de confinar Cataluña. Sin embargo, Canadell olvida mencionar que, contradictoriamente, los partidos independentistas convocaron un mitin de Puigdemont en Francia el 29 de febrero.

Españoles fijaros en la diferencia de un cierre 2 semanas antes. Hacer caso a @QuimTorraiPla hubiera supuesto parecernos a Grecia, una centena parte de contagios y muerte. Catalunya independiente hubiera salvado miles de vidas...España es paro y muerte, catalunya vida y futuro https://t.co/wvyEVDxQZv — Joan Canadell (@jcanadellb) April 21, 2020

Algunas de las respuestas al tweet incentivan el nacionalismo diciendo que “estar aún bajo el dominio del estado español ha provocado un alto coste para las vidas de las personas que viven y trabajan en Cataluña. Si hacen la comparativa con la Cataluña del Norte y parte de occitana, la mortalidad causada por la negligencia de España es devastadora”.

Estar encara sota el domini de l'estat espanyol, ha provocat un alt cost per les vides de les persones que viuen i treballen a Catalunya. Si fem la comparativa amb tota la Catalunya del Nord i part d'Occitània la mortalitat causada per la negligència d'Espanya és devastadora. pic.twitter.com/DBGAo9vz8l — Àlex Fenoll i Cruells �� (@AlexFenoll) April 21, 2020

Aun así, el autor de la publicación obvia datos como la diferencia del número de población entre la Cataluña Norte, mucho más vaciada, y el resto de Cataluña. Por otro lado, no es la primera vez que Canadell utiliza las consecuencias del Coronavirus para arremeter contra España. La semana pasada aprovechó un ránking publicado por Deep Knowledge Group donde se situaba a España como el país menos seguro de Europa en relación con el coronavirus para burlarse de los “españoles muy españoles”.

Hola españoles muy españoles, q celebrais las victorias de la roja con pasión, q os creeis los q os dicen q es una gran nacion...

Fijaros bien, todos los grandes paises NO FEDERALES, estan en los últimos puestos...y España? El peor, un absoluto desastre!! #Maxem ràpid!! pic.twitter.com/cJKWWyyJUL — Joan Canadell (@jcanadellb) April 16, 2020

Desde el independentismo, pero, se han lanzado otros mensajes de este tipo, pues este mismo lunes, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró que en una Cataluña independiente "no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados" por coronavirus, ya que la Generalitat habría decretado un confinamiento total "quince días antes", aunque esa fecha es exactamente el 29 de febrero, día en el que se celebró el mitin de Puigdemont en Perpignan.

Budó insistió en que “una Cataluña independiente habría gestionado diferente la crisis del coronavirus”, si bien puntualizó: "Yo no he dicho que España nos mata, y me guardaría mucho de hacer alguna vez una afirmación así".