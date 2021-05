La presidenta del Parlament, en auxilio de una diputada de la CUP: le da un certificado de “inmunidad"

El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha ordenado la detención de la diputada de la CUP Laia Estrada después de que ésta no se presentara a declarar como investigada por desórdenes públicos, que tuvieron lugar durante las protestas contra la reunión del Consejo de ministros que se celebró en Barcelona en 2018. Y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido a los servicios de la cámara catalana que hicieran una certificación oficial conforme Estrada es diputada. Borràs recuerda que según el reglamento del Parlament le “reconoce la inmunidad” y añade: “establece que durante su mandato los diputados no pueden ser detenidos si no es en caso de delito flagrante”.

Y para dejarlo claro, la presidente de la cámara ha colgado en documento en su cuenta de Twitter, documento que lleva la firma del secretario general del Parlament, Xavier Muro.

He demanat que es fes una certificació oficial dels serveis de la cambra conforme ets diputada del @parlamentcat . L’Art. 22 del nostre reglament et reconeix la inmunitat. Estableix que durant llur mandat els diputats no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant. https://t.co/xEOCMzmN5bpic.twitter.com/1UFutLz9a7 — Presidenta Laura Borràs ??? (@mhp_LauraBorras) May 13, 2021

La diputada en cuestión, Laia Estrada, ha negado que hubiera violencia en aquellas protestas de 2018 y ha acusado a los Mossos de Esquadra de hacer atestados “fantasiosos” que se “inventan desórdenes que no han existido en protestas pacíficas”. Además, este jueves, en el parlament retó a varios agentes de la policía autonómica a que la detuvieran. En cualquier caso, la diputada reconoce que puede ser detenida en cualquier momento porque la orden sigue vigente a pesar del documento de Borràs.

La causa se encuentra ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque Laia Estrada es diputada.