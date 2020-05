El PPC pregunta a Torra como llamará a los turistas del resto de España cuando vengan a Cataluña

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha recriminado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pida a los turistas de toda España que visiten Cataluña ya que considera que éste ha dedicado a los españoles "demasiados insultos durante demasiado tiempo". Fernández ha hecho un llamamiento a los españoles y les ha pedido que, cuando vengan a Cataluña, no piensen en el gobierno catalán, sino en los “miles de catalanes que os hemos querido siempre”.

Hace tres semanas el gobierno catalán anunció que se pondría en marcha una campaña para convocar a los turistas de toda España a visitar Cataluña y compensar así una eventual disminución de los viajeros extranjeros, motivo por el cual la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat de Cataluña apeló a los "vínculos emocionales" entre Cataluña y el resto de España.

Es por eso que durante la sesión de control a Torra en el Parlament, Alejandro Fernández ha expuesto una serie de preguntas reprochándole dicha actitud parafraseando los insultos emitidos por el presidente de la Generalitat: "¿Cómo estrechará vínculos emocionales Torra con el resto de los españoles? ¿Con qué clase de arrumacos nos obsequiará en esta ocasión?: ¿Bienvenidos ñordos?, ¿Welcome colonos?, ¿España ya no nos roba?, ¿España ya no nos mata?".

Además, el dirigente popular se ha dirigido al resto de los españoles haciendo un llamamiento y les ha pedido que al elegir sus vacaciones “no penséis en Quim Torra, pensad en los miles de catalanes que os queremos y que os hemos querido siempre". Ha proseguido su apelación diciendo "cuando organicéis vuestros nuevos viajes no penséis en el gobierno de Cataluña, pensad en los hoteleros y comerciantes que os han tratado siempre de maravilla".

Finalmente, Alejandro Fernández ha constatado que entiende que no será sencillo dado el exceso de desprecio, pero ha añadido que “sigue mereciendo mucho la pena”, por lo que ha animado a los españoles a “seguir visitando Cataluña porque, además, que nadie lo olvide, si no conoces Cataluña, no conoces España".