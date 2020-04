El portavoz de Esquerra en Mollet (Barcelona) considera "lamentable" la ayuda del Ejército en su ciudad

El portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Mollet (Barcelona), Oriol López, atiza al Ejército, quienes se están exponiendo al riesgo de mantener contacto con el coronavirus mientras desinfectan hospitales y residencias de su ciudad.

Alrededor de unos 60 militares del regimiento Barcelona 62 del Ejército de tierra, acudieron ayer al Hospital de Mollet y al Hospital Sociosanitario de Mollet para desinfectar sus exteriores, además de tres residencias de ancianos.

“El 1 de abril de 1939 este comunicado del fin de la guerra de Franco. El 1 de abril de 2020 tenemos el ejército paseándose por #Mollet para demostrar que todavía están allí”, ha escrito López en sus redes sociales. Además de añadir un "Lamentable" para concluir el tweet.

L’1 d’abril de 1939 aquest comunicat de la fi de la guerra de Franco.

L’1 d’abril de 2020 tenim l’exèrcit passejant-se per #Mollet per demostrar que encara hi són.

Lamentable. pic.twitter.com/LCyzMulWdh