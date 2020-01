Un político independentista recrimina a la mejor directora de cine catalán dar su discurso en castellano

El concejal de cultura del ayuntamiento de Martorell, Andreu González, de Junts per Catalunya, ha reprochado a la directora Belén Funes, que hiciera su discurso de agradecimiento en castellano cuando fue a recoger el premio como ganadora de uno de los Premios Gaudí. En concreto, González, en un primer tuit dice: "la directora Belén Funes ha ganado tres Premios Gaudí que otorga la Academia de Cine Catalán. Nació en Barcelona en el año 85, ha rodado una película en castellano, ha agradecido los premios en castellano y ha hecho declaraciones a TV3 en castellano. Tres colinas hacen una sierra". Hay que tener en cuenta que la mejor película catalana del año, "La hija de un ladrón", es en castellano y ésta es también la lengua materna de la directora. Belén Funes también ha ganado este fin de semana un premio Goya a la mejor dirección novel. Y por cierto, agradeció a sus padres que la educaron en "la cultura de la libertad"

La directora Belén Funes ha guanyat tres Premis Gaudí, que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. És nascuda a Barcelona l'any 85, ha rodat una pel·lícula en castellà, ha agraït els premis en castellà i ha fet declaracions a TV3 en castellà. Tres turons fan una serra. — Andreu González��️ (@andreu_gonzalez) January 22, 2020

Le respondía la propia directora, Belén Funes, en tono irónico, asegurando que ella era "la montaña"

Yo soy la montaña. https://t.co/sNZkKgdtDq — Belén Funes (@_belenfunes_) January 23, 2020

El concejal de cultura de Martorell ha insistido en sus repoches a Funes, después de recibir críticas por parte de otros usuarios de Twitter asegurando que "si una persona nacida en Ripollet en el año 1985 no habla en catalán cuando recibe el máximo galardón de cine catalán, al menos en el escenario y con TV3, es porque no sabe lo suficiente, porque no le da importancia o porque no quiere. Es una constatación". Al final del discurso de los Premios Gaudí, Belén Funes se dirigió a una compañera en catalán: "Laura, és per tu" (Laura, es para ti).