El polémico independentista Santiago Espot asegura que Cataluña "podría matar para defenderse"

Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció se ha preguntado en un apunte de Twitter: "Volem ser un estat?" "Els estats maten si ho considen necessari". No ho oblidem. (¿Queremos un estado? Los estados matan si lo consideran necesario. No lo olvidemos). Y posteriormente ha colgado un vídeo en el que explica esta idea. Espot dice que los estados "persiguen, controlan, pegan, multan, juzgan don dureza, envían a prisión, y si hace falta matan, si lo consideran necesario". En definitiva, apunta, no son "amables" porque son "el poder con mayúsculas" y "no están dispuestos a cederlo". En este sentido ha lamentado que los catalanes se pasen la vida "combatiendo" el poder en lugar de "asaltarlo". Y ha dejado claro que "fundar un estado catalán" supone poder hacer lo que hacen los otros. En definitiva, apunta Espot, "el nuestro también podría matar para defenderse.¿ Estamos preparados para aceptar esta realidad? Si no es así, siempre seremos españoles. Qué desgracia", ha sentenciado.

"Volem ser un estat?" "Els estats maten si ho considen necessari". No ho oblidem. pic.twitter.com/idKYpMHdXt — Santiago Espot (@santiagoespot) January 19, 2020

Recordemos que el propio Santiago Espot ya fue objeto de polémica hace unos meses cuando impulsó en las redes sociales una campaña para que se despidiera a una doctora, que supuestamente y según su versión, se negó a atender a un paciente en catalán. Doctora a la que llamaba "colona".

Una actitud a la que respondía con dureza el director de "Herrera en COPE". Carlos Herrera decía "Espot es un pobre imbécil. Un fascista peligroso. Violento. Que si pudiera, si tuviera poder para hacerlo, este es de los que tomaría medidas muchas más drásticas contra quien no cumpliese su dictadura. Lingüística o no. Ojito con estos elementos, eh. Ojito con estos guardianes de la esencia, que sabemos cómo se empieza y cómo se acaba"