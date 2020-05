El polémico fichaje de Ada Colau para su equipo municipal

El Ayuntamiento de Barcelona ficha como director de comunicación a Ignacio Martínez Padilla, quien previamente había sido director creativo del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena. El gobierno de Ada Colau mostró durante la legislatura de Carmena una conexión cercana.

"Es un profesional de primer nivel, de reconocida trayectoria. Estoy contenta de que Martínez Padilla haya aceptado el trabajo y se haya incorporado para poner alma a la comunicación en el momento actual", delcaró ayer Ada Colau a TV3. La alcaldesa recordó que no se necesitaba concurso para el encargo ni para el fichaje, y que todos los grupos cuentan con cargos eventuales.

El fichaje no ha sido bien recibido por parte de la oposición municipal, en concreto de los grupos de Junts per Catalunya y ERC, que no entienden por qué a Martínez Padilla se le hizo un encargo de asesoramiento por el que percibió 17.000 euros para ser posteriormente contratado como cargo eventual con un salario de 68.027 euros.

Además, las redes han sido muy críticas con un cartel contratado por el Ayuntamiento para la campaña "Barcelona té molt poder", sobre la salida de la ciudad de la crisis sanitaria —jugando con la canción de Peret— y por el que el consistorio habría pagado unos 17.000 euros. La máxima responsable de comunicación en el Ayuntamiento, Águeda Bañón, ha negado que se haya pagado dicha cantidad, calificándolo como "fake new".

Y mientras tanto, en una ciudad llamada Barcelona, la alcaldesa @AdaColau ha pagado 18.000 € a un diseñador coleguita suyo para que haga esta mierda. pic.twitter.com/L3IeROq5OF — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) May 23, 2020

Bañón ha explicado que pese y darle un cargo en el equipo de comunicación municipal a Martínez Padilla, el cartel no lo ha hecho él, aunque sí es el ‘padre’ de la idea de reciclar la canción de Peret. Bañón agrega que no fue hasta que la colaboración ya se había iniciado que se decidió contratar a Martínez Padilla de forma estable.