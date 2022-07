La pobreza en Cataluña se agrava con la crisis y las ayudas no acaban de llegar a la gente que lo necesita

CCOO a presentado un estudio en el que explican como las ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital no acaban de llegar a las personas que lo necesitan y que la crisis ya esta afectando a la ciudadanía. El documento constata que a pesar de los signos de recuperación económica (crecimiento del empleo, afiliación en la seguridad social, reducción del paro, etc) se muestra que el crecimiento económico es desigual y a su juicio, no beneficia por igual al conjunto de la sociedad. La tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en cuatro décimas en estos dos últimos años. Además, la población que, en Cataluña, se encuentra en riesgo de pobreza se mueve en un tenedor que oscila entre el 19,0% y el 21,7%. De forma análoga, también ha aumentado la brecha de riesgo de pobreza, que pasa del 25,5% al 29,5% durante el período 2019-2021.

Según el escrito, durante el período 2019-2021 ha aumentado la proporción de personas que tienen mayores dificultades para llegar a fin de mes. Esto se debe en parte al incremento de la inflación. En concreto, el aumento de costes energéticos ha provocado que casi el 16% de la población catalana pase frío en casa y que el 10% de la población catalana ingresos más bajos, tenga que destinar casi el 35% de sus ingresos a pagar las facturas energéticas.