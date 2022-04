Plataforma per la Llengua acosa a dos restaurantes por no tener la carta en catalán

Plataforma per la Llengua sigue con su campaña de acoso a aquellos establecimientos que no rotulan, o como es en este caso al tratarse de restaurantes, no tienen la carta en catalán. Para ello unos 60 voluntarios de esta entidad quedaron para denunciar “la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes” en dos restaurantes: uno de la cadena Five Guys, de plaza Cataluña y otro de la cadena Surf House, también en Barcelona.





Estas personas se acercaron a los establecimientos. Iban llegando de forma escalonada hasta llenar los restaurantes. Pedían la carta en catalán, pero los empleados les decían que aún no la tenían disponible en esta lengua. En uno de los casos les aseguraron que “estamos trabajando en ello”. Los voluntarios pidieron entonces la hoja de reclamaciones. En el caso del Five Guys, según Plataforma per la Llengua, no se facilitó, y los que participaron en esta acción rellenaron los impresos que ya tenían preparados. En este caso incluso, se tuvieron que personas los Mossos de Esquadra a instancias de los empleados del restaurante. En el segundo establecimiento, sí se les facilitó el acceso a la hoja de reclamaciones. Todas estas denuncias, medio centenar, se presentaron ante la Agencia Catalana de Consumo que “ya ha iniciado el proceso de denuncia administrativa contra los dos establecimientos”, según apunta Plataforma.

Desde la entidad recuerdan que el Código de Consumo de Cataluña obliga a disponer “de forma inmediata” de la información de carácter fijo y de las cartas, como mínimo, en catalán. Y lamentan que no sólo en estos dos establecimientos se están “vulnerando los derechos lingüísticos” de los consumidores. De ahí que adviertan que van a continuar con acciones de acoso parecidas en otras empresas que “omitan la lengua propia del territorio en la información comercial destinada a los consumidores a pesar de tener recursos para incluirla”.