Pere Aragonés no asistirá a la manifestación del 11 de Septiembre de la ANC

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido no ir a la manifestación del 11 de Septiembre organizada por la ANC al considerar que es una protesta "contra los partidos y no contra el Estado". De hecho, según fuentes de la Presidencia, su participación no sería coherente con el planteamiento que han hecho los propios organizadores. Y es que considera que se trata de una manifestación "contra los partidos políticos y las instituciones, y no contra el estado español, que profundiza en las divergencias de la indepentenismo". En una entrevista en La Vanguardia, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha avisado que si Aragonés no va finalmente a la manifestación es porque "no está implicado en el proyecto de la independencia"

Además, Feliu ha defendido que la movilización convocada en Barcelona no va en contra de los políticos. "Va de hacer la independencia y decirlos que si no la cumplen la haremos igual con diferentes medios, siempre democráticos y pacíficos", ha añadido.



En cambio, Aragonés considera que solo con la unión de la calle, partidos e instituciones, a pesar de la diversidad de opiniones y las divergencias, se podrá conseguir la independencia. Y asevera que este es el objetivo del Gobierno y que usará "todas las herramientas que hagan falta".



En todo caso, emplaza la ciudadanía a participar de los actos de la Fiesta, también en todos aquellos que reivindican la libertad de Cataluña. Así mismo, desde Presidencia subrayan que "la importancia de seguir haciendo sentir la voz en la calle y por todas partes".



El presidente también pide que no se "desvíe la atención" del que es realmente importante: que la gente sigue reclamando la independencia. Y, por lo tanto, que no se ponga el foco en su participación a la manifestación convocada por la ANC. Así mismo, también reclama que el movimiento independentista "evite mirarse de reojo entre los compañeros de viaje".



Fuentes de la presidencia han recordado que Aragonés participará de varios actos durante la Fiesta, empezando por la ofrenda a Rafael Casanova en Barcelona y la posterior a Santo Boi, seguido de varios actos organizados por varias entidades, y acabando al acto institucional de la Fiesta a Montjuic. También subrayan que Aragonés ha participado en las manifestaciones de la Fiesta desde su adolescencia y que continuará participando de todas las reivindicaciones en favor de la independencia