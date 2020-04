El peligro de tomar el sol en pleno confinamiento

El confinamiento decretado por el Gobierno de España para combatir el coronavirus se está alargando y, por el momento, hasta el 26 de abril, todos los ciudadanos tendremos que permanecer en nuestros hogares, lo que significará que estaremos unos 40 días de cuarentena. Mientras tanto, muchos personas, ante la llegada del buen tiempo, están optando por salir a sus balcones, terrazas e incluso ventanas para tomar el sol.

El clima primaveral que ha llegado para esta Semana Santa tan atípica ha hecho que muchas personas necesiten respirar aire fresco y salir a tomar el sol para recibir vitamina D. Aunque hay muchos vecinos que están haciendo peripecias para poder broncear su cuerpo, y llegar a poner en peligro su vida. El periodista Marc Serra se ha encargado de recordar en Twitter que hay muchas personas que se juegan la vida para poder tomar el sol, y ha compartido la publicación con el #quedeuvosDINSdecasa, haciendo referencia al Quédate en casa, pero literalmente, sin salir a la ventana.

Insolacions i gent que cau dels pisos. Només falta això a urgències. #quedeuvosDINSdecasa pic.twitter.com/ue9mbIS3pT — Marc Serra (@Marc_Serra) April 5, 2020

Esta peligrosa práctica para obtener vitamina D es un gran problema para quienes no tienen un patio, un balcón o una terraza propia. Es por ello que te ofrecemos alimentos que tienen un alto valor de vitamina D para no jugarte la vida por los rayos solares. Según expertos alimenticios, la vitamina D se encuentra especialmente en el pescado azul, aunque indican que no hay que freirlo porque se pierde el 50% del contenido de la vitamina; en la yema del huevo; en los lácteos y en algunos tipos de setas.