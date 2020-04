La patronal de las residencias de ancianos reclama que el Gobierno tome el control de los centros

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), Cinta Pascual, ha reclamado a las administraciones centrales que tomen el "control sanitario" de las residencias y les acusa de haber "discriminado" a la gente mayor a la hora de hacer traslados a los hospitales. Pascual también ha exigido que se trate a los ancianos como "ciudadanos con plenitud de derechos".

Además, la presidenta del CEAP ha denunciado la falta de material de protección y tests para detectar el coronavirus, a parte de la nula respuesta por parte de las autoridades. Por eso, Pascual ha pedido medicalizar los centros de ancianos y reclama que hace falta que el personal sanitario "entre" en las residencias de personas mayores, analice la situación y se tomen medidas "reales, valientes y decididas", y ha declarado que "es una crisis sanitaria, no social".

Ceaps PIDE CON URGENCIA que se distribuyan test a las residencias. Al analizar el mapa lo que se comprueba es la falta de información existente por la ausencia de realización de test tanto a trabajadores como a personas usuarias https://t.co/vwfJWb3GBu @sanidadgob #coronavirus pic.twitter.com/K2U33JXd8K — CEAPs (@cea_ps) April 3, 2020

Por otro lado, Pascual ha asegurado que "se está discriminando" al colectivo de gente mayor a la hora de decidir quien ingresa y quien no en los hospitales, ya que estas derivaciones "no pasan en toda España". Además ha añadido que "la práctica habitual es no derivar o no hacerlo en su totalidad" y por ello ha insistido que es necesario que los equipos de especialistas entren en las residencias para analizar la situación, hagan tests para detectar positivos y se establezcan medidas a seguir para parar la propagación de la pandemia y curar a los infectados.