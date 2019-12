A partir de gener de 2020 canvi total de les tarifes a TMB 

L'Autoritat Metropolitana del transport ha decidit canviar i simplicar els títols de transport públic a partir del pròxim mes de gener de 2020.Les noves tarifes beneficien als usuaries dels transport públic que mes viatgen.La noves tarifes intentan simplificar i promocionar el transport públic amb preus més baixos.Nomès hi haurà quatre títols bàsics: T-casual que jubila a la T-10 .La T-usual deixa fora de circulació a la T-mes , la T50/30, la T-jove i la T-dia .del bitllet senzill continua vigent a un preu de 2,40 euros. L'ATM tambè ha pensat en les escoles o clubs esportius i ha creat la T-grup.70 viatges en 30 dies . Avui a Herrerra a Cope Catalunya i Andorra ,Ricard Riol, president de la Plataforma per a la Promoció del Tranport Públic ha explicat amb detall tots els canvis del títols de viatge. Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a Herrera a Cope Catalunya i Andorra.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis Migdia Cope Catalunya i Andorra. Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en Esports Cope o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes.