El Parlament aprueba este viernes los Presupuestos en un pleno inédito

El Parlament aprobará este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2020 en un pleno inédito, que contará con solo 21 diputados en el hemiciclo como medida por el coronavirus, mientras que el resto votará de manera telemática o delegará el voto a uno de los miembros de su grupo presentes.

Las cuentas llegan al pleno de la Cámara catalana tras una larga tramitación, que finaliza en plena crisis por la pandemia del Covid-19: en septiembre comenzaron las negociaciones del Govern con los comuns, el 20 de enero anunciaron el acuerdo definitivo de estos Presupuestos y a principios de febrero comenzó su tramitación parlamentaria.

Después de que el pleno tumbara las enmiendas a la totalidad el 27 de febrero y la comisión de Economía aprobara el dictamen definitivo, Cs llevó el 18 de marzo las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) porque consideraba que ya no eran útiles por el impacto del coronavirus y las veían inconstitucionales porque creen que las previsiones económicas no se cumplirán tras la pandemia.

Una vez emitidos estos informes, las cuentas llegarán este viernes a su votación definitiva, que saldrá adelante con el voto favorable de JxCat y ERC, y la abstención de los comuns, mientras que el resto de grupos votará previsiblemente en contra.

Estos serán los primeros Presupuestos de la Generalitat aprobados desde 2017 —en 2018 no se llegaron ni a plantear por el 1-O y el 155, y en 2019 el Govern no logró los apoyos suficientes, por los que no llegó a llevaros a la Cámara—, y en estos años las cuentas se han ido prorrogando.

Por primera vez en la historia del Parlament, el pleno se celebrará en un formato reducido y los diputados ausentes podrán votar telemáticamente o delegando su voto, tal y como decidió la Mesa como medida para prevenir el contagio del coronavirus.