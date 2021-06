Otro ejemplo de marginación del castellano: ejercicios de español explicados en catalán

La Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia que el departamento de Educación utiliza el catalán incluso en las asignaturas en castellano. En una de las imágenes que ha hecho públicas en su cuenta de Twitter esta entidad, se puede ver un cuaderno de vacaciones, un cuaderno con ejercicios de refuerzo para alumnos de sexto de primaria de la Escuela Sant Jaume del Prat de Llobregat. Y se da la circunstancia de que los deberes de castellano están explicados en catalán, como si el castellano “fuera una lengua extranjera” y los niños pudieran entender así mejor las explicaciones. Así lo denuncia, en declaraciones a COPE, la presidenta de la Asamblea, Ana Losada, quien considera que la exclusión del castellano es “enfermiza” y no se apoya en criterios pedagógicos, sino que es pura “hispanofobia”, añade.

??Y llega el verano, y revisas los cuadernos de vacaciones de tus hijos.....



Y ?? oh sorpresa ??



??los deberes de lengua castellana explicados en catalán?? pic.twitter.com/r8MwkXBFnl — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) June 27, 2021





Pero la Asamblea también denuncia que, en un cuaderno de vacaciones, en este caso de una escuela Vedruna, en uno de los ejercicios se insta a los alumnos a pintar de amarillo a Cataluña y de azul a España.

??Continuamos con los cuadernos de vacaciones.



??Es importante mantener el nivel adoctrinamiento también en verano.



??Aquí la Escola Vedruna siempre punteros en estos temas pic.twitter.com/1QtX9KJzPP — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) June 27, 2021

Pero es que en el mismo dossier de ejercicios se habla, refiriéndose a la Edad Media, de la corona catalanoaragonesa, o también se habla de los símbolos propios de Cataluña, sin hacer referencia en ningún momento a los de España. Y, en definitiva, según Ana Losada, se crea un marco mental que luego es difícil de rebatir porque a los alumnos “por supuesto dan por hecho que son verdad: se lo dicen sus profesores, lo ven en los libros de texto, y nadie les puede negar que no existe la corona, que no existía Cataluña como tal entidad en la Edad Media, o que Cataluña y España no son entes separados”.

Y el problema, añade, es que también algunos políticos constitucionalistas están asumiendo este marco mental nacionalista.