Mujeres, latinoamericanas y cuidadoras del hogar, el perfil que más visita el CITE

La mayoría de las personas que visitan las oficinas del CITE son mujeres, procedentes de Latinoamérica, sin papeles y que se dedican a cuidar del hogar.

A pesar de que este es el perfil que más frecuenta el CITE, a lo largo de este año ha habido un aumento de las visitas en líneas generales. Esto responde al flujo migratorio vinculado a los movimientos políticos en Latinoamérica, que tienden a "expulsar a sus ciudadanos del país", mientras viajan hacia Europa "en busca de un futuro mejor".

Toni Mora, secretario de Política Territorial, Acción Social, Barcelonés y Cataluña dice que, des del CITE, piden al Gobierno que actúe, ya que cada vez hay más personas que visitan sus oficinas y se encuentran en una situación de "desprotección".

Por otra parte, según el informe 'Familias en riesgo' de Save the Children, las familias de origen migrante encabezan los hogares en riesgo de pobreza en Cataluña. El 72% de las familias no se pueden enfrentar a los gastos imprevistos y un 20% no puede hacer frente al pago mensual de las facturas de gas, agua y electricidad.

El estudio describe cinco perfiles representativos de las familias catalanas con menores al cargo. Cuatro de ellas están sobreexpuestos a la pobreza: los hogares con adultos de origen migrante (42.003 hogares), las familias con trabajadores pobres (257.640), entre las cuales destacan las madres solteras con hijos (15% hogares); las familias con abuelos y abuelas (60.956 hogares), y la clase media rural (160.944 hogares).

La pobreza afecta a un 25'8% de los hogares con niños al cargo en Cataluña., y un 14'3% sin hijos. La única solución, según Save the Children, es la inversión. La ONG propone que los presupuestos del Estado aumenten la prestación por hijo al cargo hasta llegar a los 100 euros al mes.