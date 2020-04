El mosso independentista Donaire se burla de los accidentes aéreos del Ejército para rechazar su ayuda

Albert Donaire, agente de los Mossos d'Esquadra, ha expresado su rechazo a la ayuda del Ejército para hacer frente a la crisis sanitaria burlándose, incluso, de los accidentes aéreos sufridos por algunos de sus miembros haciendo maniobras con el Eurofighter. Un avión en el que un militar falleció el pasado 27 de febrero tras estrellarse en el Mar Menor, frente a la costa de Murcia, durante un ensayo.

Donaire, líder de la asociación independentista Mossos per la República, se ha mofado de este suceso al jactarse de los abucheos que un grupo de vecinos de Pamplona profirió a los militares por acudir a ayudar a dicha ciudad a frenar la pandemia.

Ja els veieu. La gran utilitat que tenen aquests soldadets.

Quan no és estavellar Eurofighters nous, construir submarins que no s’enfonsen o vaixells massa grans que no poden sortir del port, només saben posar l’himne a tot drap... #ThisIsTheRealSpain pic.twitter.com/uZL9lcpayg — ᗩLᙖ��ᖇTᗟᙢ ||*||������️‍�� (@albertdmcat) April 6, 2020

"Ya los veis. La gran utilidad que tienen estos soldaditos. Cuando no es estrellar Eurofighters nuevos, construir submarinos que no se hunden o barcos demasiado grandes que no pueden salir del puerto, solo saben poner el himno a todo trapo", ha ensartado este agente de los Mossos en su perfil de Twitter.

En 2018, Donaire fue acusado de un delito de odio puesto que comparó al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil con las brigadas nazis, pero meses más tarde la causa se archivó.