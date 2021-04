El Mobile no es todavía seguro

Puede que salte la sorpresa con la edición del 2021 del Mobile Word Congress que se debe celebrar del 28 de junio al 1 de julio. Según ha afirmado el director de la GSMA, John Hoffman este jueves que el evento solo se cancelaría en el caso de que el Gobierno lo ordenara debido a la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19. Lo que sí ha querido dejar claro Hoffman es que, si se hace, las fechas son "inamovibles".

El director del Mobile sí ha confirmado que el congreso reunirá a un máximo de 50.000 visitantes, y ha asegurado que cuentan con un protocolo sanitario para ponerlo en conocimiento de las autoridades, "Es poco probable caso de que haya un positivo" ya que garantiza que los participantes tendrán que realizar tests obligatorios cada 72 horas.Ha convenido en que las restricciones nacionales que están actualmente en funcionamiento pueden causar bajas de última hora pero a eso ha comentado que cada empresa tiene su propia visión sobre los protocolos sanitarios y la participación en eventos: "Y eso lo respetamos".

Hoffman ha declarado que desconoce el número total de empresas que han decidido no participar presencialmente en el evento por la pandemia, aunque no se le ve muy preocupado si la presencia sea virtual o persona. "Queremos que la gente participe desde todo el mundo, o bien en persona o bien de forma virtual". Aunque, ha comentado que si hay empresas que no quieren asistir al Mobile este año por miedo a la pandemia, "Estaremos de nuevo aquí el febrero de 2022".

Como en las últimas ediciones, la feria ocupará todo el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona pero la organización dejará más espacios entre las empresas para mantener la distancia de seguridad, y ajustarán el plan de montaje "hasta el día en que las puertas abran".

SEGUIR EN BARCELONA

Sobre si el Mobile seguirá en Barcelona más allá de 2024, ha destacado la buena relación de la organización y las autoridades, además de con los 'partners' locales: "¿Por qué querríamos cambiar una cosa que funciona? Aunque no puedo prever el futuro, aún hay tiempo" ha dicho sin querer confirmarlo pero dejando la puerta muy abierta para que la ciudad condal reuna durante muchos años más uno de los congresos mas importantes de las nuevas tecnologías.

También ha explicado que este jueves se reúne con el vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y que le pedirá el apoyo de la comunidad local al Mobile; también trasladará esta petición a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al Gobierno. En ese sentido, Hoffman ha dicho que le gustaría ver que los participantes españoles del Mobile, unos 28.000, según datos de los últimos años, aumentaran para ayudar a relanzar el evento, en sus palabras: "Querríamos ver a la comunidad local ayudándonos. Me gustaría ver a 35.000 personas".

También ha explicado que la edición del Mobile de 2020, cancelada por el Covid-19, no se celebró porque ya entonces los directivos intuyeron la gravedad de la pandemia y decidieron que "los negocios podían esperar", porque urgía proteger la salud de participantes y de la comunidad barcelonesa.

Ha defendido que en los negocios "el cara a cara seguirá siendo un componente importante, porque los humanos lo necesitan", ha reivindicado trabajar en fórmulas de futuro para impulsar el desarrollo de la industria, y ha destacado cómo la tecnología ha facilitado el contacto entre las personas durante la pandemia.