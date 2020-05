Marcela Topor, mujer de Puigdemont, al frente de un programa de televisión pública por 6.000 euros al mes

La periodista y presentadora rumana Marcela Topor, y mujer de Carles Puigdemont, ha anunciado que aparecerá en la pequeña pantalla de los catalanes con su nuevo programa en inglés "The Weekly Mag. Home Edition", que se podrá ver en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), que pertenece al ente público de la Diputació de Barcelona.

La mujer del expresident de la Generalitat de Catalunya conduce el programa semanal The Weekly Mag, que ahora a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus emite desde su propia casa, cobra unos 6.000 euros al mes, que salen de las arcas públicas. Se trata de un programa de entrevistas producido por la propia XAL, que en su momento Junts per Catalunya, y partido de Puigdemont, adjudicó a Marcela Topor. Tras las elecciones municipales de 2019, el pacto entre los neoconvergentes y los socialistas de Catalunya permitió a la socialista Nuria Marín hacerse con la presidencia del ente supramunicipal, que ha mantenido el espacio.

La propia Marcela anunció en las redes sociales del programa el regreso del espacio el pasado 25 de abril con una entrevista a Lluís Gavaldà, líder de la banda Els Pets; Màrius Serra y Matthew Tree. Además, el programa también cuenta con caras conocidas para colaborar con Topor, como Màrius Serra o Matthew Tree.

'The Weekly Mag. Home Edition' is almost here!@ToporMarcela will chat with Lluís Gavaldà (@ElsPetsOficial) and our collaborators @mariusserra@matthewtree@ElPixaPins@xelafal@OficialJoan will bring knowledge & fun!

