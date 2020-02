El mapa del genoma del cáncer abre la vía a identificar mutacions años antes de que aparezca el tumor

Un consorcio internacional de científicos ha publicado una colección de 23 estudios en la revista británica "Nature", que describen el mapa más completo elaborado hasta ahora del genoma de 38 tipos de cáncer. Los resultados han significado un paso importante para el desarrollo de la medicina personalizada en el tratamiento del cáncer. Además, se ha encontrado un nuevo método que identifica mutaciones años o décadas antes de la aparición de un tumor. Entre los 1.300 investigadores que han participado en el proyecto aparecen científicos del Centro de Regulación Genómica, la Universidad Pompeu Fabra, el Instituto de Biología Evolutiva, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

El tipo de cáncer puede ser identificado por los patrones de cambios genéticos en el genoma, que dan pistas sobre la causa del cáncer. Fumar o tomar el sol tiene unos patrones característicos, mientras que algunos trastornos del cáncer hereditarios dejan un patrón diferente. El consorcio ha catalogado estos patrones, que pueden ser comparados con los del tumor de un paciente para facilitar el diagnóstico de cáncer cuando fallan las pruebas clínicas convencionales: "Ya sabíamos, pero ahora se confirma, que dejar de fumar remite las opciones de sufrir una alteración que comporte un cáncer de pulmón aunque no las elimina completamente", ha afirmado Ivo Gut, el director del Centro Nacional de Análisis Genómico.

El consorcio Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Project (PCAWG) es una colaboración mundial que participan 1,300 investigadores de 70 centros de 37 países diferentes. El proyecto se inició en el Ontario Institute of Cancer Research en Canadá, y actualmente se coordina desde la Universidad de Glasgow, Escocia.