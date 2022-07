Manuel Reyes será reelegido presidente del PP de Barcelona con la mirada puesta en las municipales

Manuel Reyes será reelegido este sábado presidente del PP de Barcelona en el congreso provincial que celebrarán los populares, con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales. El objetivo, ahora, dice Reyes, es construir equipo, y realizar mucho trabajo municipalista. En una segunda fase, añade, ya vendrá el nombramiento de candidatos. Todo ello, después de ser preguntado por el que podría ser cabeza de lista por Barcelona, teniendo en cuenta que Josep Bou ha anunciado que no va a repetir como alcaldable del Partido Popular.

En declaraciones a COPE, el que fuera alcalde de Castelldefels también ha explicado que la única alternativa de gobierno pasa por el Partido Popular, que sabe gestionar y hace “política para adultos”. De ahí que confíe en que los populares recuperen terreno, consigan entrar en municipios en los que ahora no tienen representación y en otros casos ser decisivos. Y deja claro que "la encuesta buena es la del día de las elecciones".

Por otro lado, y preguntado por la queja de los vecinos del Pont de Vilomara porque el Govern no pidiera la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, Manuel Reyes dice que él pediría ayuda a cualquier administración en caso de necesidad, porque el importante, añade, no es el color de la bandera. Por eso dice que la responsabilidad del gobierno es movilizar todos los recursos disponibles, propios y de otras administraciones, y especialmente teniendo en cuenta que los vecinos del Pont de Vilomara estaban angustiados por la posibilidad de perder sus casas. Al final resultaron afectadas una cincuentena. Sin embargo, el gobierno no pidió la ayuda de la UME y por este motivo "debería dar la cara", según Reyes, ante los vecinos:

Y si los incendios son un problema también lo es la okupación, teniendo en cuenta que Catalunya concentra prácticamente la mitad de denuncias de toda España por viviendas okupadas. Cataluña y especialmente el área metropolitana de Barcelona. El problema, dice Reyes, es que hay una doble pinza. Por un lado, la de Pere Aragonès i la Generalitat, con una legislación muy permisiva; y por otro, la de Ada Colay y el PSC que dan todo tipo de facilidades a los okupas