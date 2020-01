El 80% de los trenes de Renfe circulan con grafitis y limpiarlos costó 8 millones en 2019

Renfe utiliza una historia ficticia para denunciar las pintadas en los trenes. Nos situamos en la comida de Año Nuevo de una familia en que uno de los miembros comenta con su cuñado el tema de los grafittis en los trenes. Ante el desconocimiento de su familiar, lo reta a ir en Plaça Catalunya a coger el primer tren que pase sin ninguna pintada. El cuñado se presenta a la estación el 3 de enero a las siete de la mañana y no es hasta las nueve de la noche cuando el personal de Renfe avisa a Mossos y a Protección Civil para evacuar al pasajero. La conclusión es que con 14 horas no encontró ningún tren en que no haya ninguna pintada.

Con esta historia ficticia, Renfe quiere denunciar que el 80% de los trenes de Renfe circulan actualmente con grafitis porque "no da tiempo" a limpiarlos, pese a que el operador gastó más de ocho millones de euros en hacerlo durante 2019, ha informado en un comunicado este viernes.

Antonio Carmona, portavoz de Renfe, asegura que estos incidentes alteran la programación de los recorridos del tren y que pueden poner en peligro a los usuarios. Carmona también habla de un problema social.

Renfe ha alertado de que limpiaron 85.000 metros cuadrados en 2.700 trenes durante el año pasado, lo que implica, en un parque de 250 trenes, que las unidades se han pintado diez veces.

El operador ha señalado que, si nadie hiciera más pintadas y se limpiara todo el material con grafitis, la cifra de eliminar los grafitis ascendería a más de diez millones de euros.