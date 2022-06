Los trabajadores de Font Vella montan piquetes a los accesos de la fábrica en el primer día de huelga

Sant Hilari Sacalm - Unos cincuenta trabajadores de la planta de Font Vieja en Sant Hilari Sacalm (Selva) han montado piquetes informativos a los accesos de la fábrica este lunes por la mañana. Desde primera hora de la mañana, los trabajadores han colocado neumáticos en los accesos, pero los Mossos d'Esquadra los han hecho retirar para permitir la entrada y salida de los camiones a la planta. Aun así, los trabajadores se han seguido manifestando a los accesos durante la primera de las cuatro jornadas de huelga previstas. El objetivo es forzar la dirección a convocar una jornada de mediación y acordar una subida salarial. Los 136 trabajadores de Font Vieja llevan 18 meses negociando un aumento salarial del 13%, un punto por encima del aumento del IPC (12%).

Este lunes ha empezado la huelga de los trabajadores de la planta embotelladora de agua de manantial Vieja en Sant Hilari Sacalm. La protesta se alargará cuatro días (hasta el jueves 28) con la intención que la empresa fije una nueva fecha de mediación para negociar un aumento del sueldo, un acuerdo que está encallado desde el 2021.



Fuentes de la empresa explican que la propuesta que hace Danone (propietaria de la planta de Font Vieja) es de un aumento del 3% en el salario. Este acuerdo ya se ha aprobado en las otras dos plantas de agua que tiene Danone en el Estado. El comité de empresa de Sant Hilari, pero, se opone porque lo considera del todo insuficiente.



El presidente del comité de empresa, José María Fernández, ha asegurado que vuelan un aumento del 13%. Según Fernández, llevan "más de 18 meses" sin ningún aumento salarial y esto implica una "pérdida del 12% del IPC" a causa del aumento de la inflación de los últimos meses.



Por el contrario, fuentes de Font Vella han explicado que el 3% de aumento que proponen es un 0,4% más que el aumento del IPC acumulado en los últimos años. Esto permite que los trabajadores no pierdan adquisición.



Protesta a los accesos



A pesar de todo, los trabajadores de Font Vella mantienen que vuelan un 13% y por eso han empezado la primera jornada de huelga con una protesta a los accesos de la planta. Unas cincuenta personas han instalado un piquete informativo en la puerta y paraban a la mayoría de camiones que accedían en la fábrica para informarlos que los trabajadores hacían huelga.



Aun así, los convoyes han podido entrar sin ningún problema y desde la empresa confirman que no hay ninguna repercusión por los clientes. De hecho, aseguran que la distribución está garantizada a día de hoy por las próximas jornadas.



La primera intención de la plantilla que ha protestado este lunes ante la planta era precisamente evitar que los camiones entraran y habían colocado neumáticos que bloqueaban los accesos. En el jefe de pocos minutos han llegado los Mossos d'Esquadra y los han hecho retirar las barreras para garantizar el tráfico de vehículos y los trabajadores los han dejado a los márgenes.



De momento, la primera jornada de huelga ha contado con un seguimiento del 100% del personal fijo, según los sindcats. Por el contrario, fuentes de la empresa aseguran que al menos la mitad de la plantilla está trabajando.



Reuniones y una mediación



Tanto la empresa como sindicatos aseguran que llevan meses negociando este aumento salarial sin llegar a un acuerdo. Esto llevó a celebrar una jornada de mediación entre las dos partes el pasado 22 de junio, pero también se acabó sin ningún acuerdo satisfactorio por las dos partes. Ahora el sindicato está a la espera que la dirección de la empresa convoque una nueva jornada de mediación. En caso de que esto no se produzca no descartan nuevas movilizaciones.