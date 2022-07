Los sindicatos educativos convocan huelga el 7 de septiembre, primer día de clase a Secundaria

Los sindicatos educativos han anunciado este jueves dos nuevas jornadas de huelga al sistema educativo contra las políticas del actual consejero de Educación: el 7 de septiembre, que es el primer día de clase a Secundaria, y el 28 del mismo mes.

Lo han anunciado en rueda de prensa conjunta USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Profesores de Secundaria (aspepc·sps), UGT, CGT, y USOC. Las organizaciones sindicales ya avisaron a final de curso que el próximo no empezaría con normalidad. De hecho, el día 5, primer día en Educación Infantil y Primaria, convocan concentraciones en los ayuntamientos por la tarde. Las semanas del 12 y del 23 de septiembre también están previstas otras acciones.



Los sindicatos han justificado estas movilizaciones puesto que han asegurado que el curso empezará "peor" del que acabó el anterior. En primer lugar porque han afirmado que el adelanto de las clases está marcado por la "carencia de organización" y auguran que será un "follón". Desde CCOO, Marga Romartínez ha dicho que el curso empezará sin que todos los profesionales lo hayan podido preparar y sin todos los alumnos, puesto que algunos todavía no sabrán en qué centro tienen que ir finalmente.

A parte de estos cambios, han asegurado que se mantienen sus principales reclamaciones y entre estas la reducción de una hora lectiva para los docentes tanto a primaria como secundaria para revertir así una de los recortes aplicados durante la crisis anterior. Los sindicatos han reprochado en Educación que si realmente creía en esta reversión la podía haber llevado a la práctica "sin el acuerdo" de los sindicatos. Desde estas organizaciones han defendido que ellos no podían firmar un acuerdo que no beneficiara todos los docentes, tanto los de primaria como los de secundaria, pero han afirmado que no se han opuesto nunca a que la consellería lo aplicara.



Otra de las críticas, es la carencia de personal y es que el portavoz de Profesores de Secundaria, Xavier Massó, ha criticado que se vende "falazmente" un aumento de la plantilla. Sobre esto, recuerdan que se han perdido 3.000 profesionales que eran de refuerzos covid y que a pesar de que se han anunciado 2.441 nuevas dotaciones, aproximadamente un millar responden al incremento de demanda de la FP. Según sus cálculos, el sistema tendrá a efectos prácticos unos 2.000 profesionales menos entre primaria y secundaria.



Otra de las exigencias que mantienen es la retirada del decreto de plantillas, puesto que aseguran que está permitiendo "contrataciones a dedo" para todo el curso. Los sindicatos han denunciado que las direcciones están haciendo entrevistas esta semana para contratar personal antes de que se hagan los nombramientos del próximo lunes. Romartínez ha explicado que lo hacen con la "excusa" que son sustituciones de más de un mes y ha criticado que desde la consellería se "fomenta" esta vía.