Los populares acusan a Colau de “fomentar la turismofobia” con su nueva campaña

El portavoz del Grupo Popular municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Ramírez, ha asegurado que la nueva campaña publicitaria que promueve el partido de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona, fomenta la turismofobia en plena crisis. Para el portavoz, la campaña “es un insulto contra muchos sectores de la ciudad que lo están pasando muy mal debido a la crisis económica provocada por la pandemia”.

Bajo el eslogan “Sentit Comú” y con imágenes ilustradas, los comunes han iniciado una campaña que consta de 11 carteles con mensajes que critican la importancia del sector del turismo en la economía de la ciudad, defienden el nuevo plan de urbanismo impulsado por el gobierno de Colau o atacan a la Monarquía.

Ramírez considera desafortunado el mensaje que ofrece Colau sobre el turismo con el eslogan: ‘Barcelona no puede vivir solo del turismo’. “Por suerte, Barcelona no vive solo del turismo, tiene muchos sectores económicos como: comercial, restauración , TIC, industrias creativas, ciencia, el sanitario, industria 4.0. Pero la realidad es que el turismo representa aproximadamente un 15% del PIB y casi un 9% del empleo de la ciudad, un hecho que se debe cuidar y no atacar”, asegura el portavoz de los populares. Para el Grupo Popular municipal, es importante fomentar un turismo de calidad. Algo que, según los populares, Colau no ha sabido hacer. Ramírez afirma que la alcaldesa “rechaza iniciativas culturales de calidad como el museo Hermitage, pero permite el turismo de borrachera”. Además, el portavoz entiende que la campaña, “más propia del comunismo”, pretende vender la gestión fracasada de una alcaldesa que “impone su ideología para todo”.

El cartel contra la Monarquía, bajo el eslogan ‘En una democracia sobra el Rey’, también han despertado la indignación del Partido Popular. Su portavoz asegura que Colau “muestra su obsesión contra el monarca” y por eso, "es normal que luego no condene que la presidenta de la ANC queme una foto del Rey en pleno paseo Colón al grito de 'fuego al Borbón'”.

Para los populares, la Barcelona de Colau “es sinónimo de lo peor: inseguridad, desempleo, okupas, impuestos, incivismo y pobreza”. Por eso, le piden a la alcaldesa una reflexión para parar una campaña publicitaria que “promueve un modelo de gestión que está arruinando la ciudad”.