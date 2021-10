'Los patinetes eléctricos no son un juguete'

¿Sabes que si llevas un patinete eléctrico conduces un vehículo?'. Así es el eslogan de la campaña que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha puesto en marcha para concienciar a los adolescentes de los peligros y obligaciones de este vehículo tan popularizado en los últimos años. Las infracciones más habituales que se cometen son circular por la acera o ir con los auriculares puestos, como si de un “juguete” se tratara, explica el cordinador de Mobilidad Segura de la Región Central dels Mossos, Joan López.



Este nuevo material educativo se podrá usar en las habituales charlas de los Mossos y Policía Local en institutos, aunque este vehículo “no esté acabado de regular”, según Joan López. De hecho, muchos de sus usuarios desconocen qué pueden hacer y qué no, y por ello el SCT ha implementado esta campaña para dar a conocer la normativa de este Vehículo de Movilidad Personal (VMP). Se han editado 15.000 folletos sobre las prohibiciones y la normativa que afecta a los patinetes.



Algunas de las normas más destacadas, e infringidas, son que no se permite llevar ningún acompañante, no se puede circular por la acera, que se tienen que obedecer las señales de tráfico o que está prohibida la circulación por vías interurbanas. La obligatoriedad del uso del casco no está especificada en la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero sí se recomienda que se lleve siempre. Un estudio del Hospital del Mar realizado entre el año 2019 y mayo de 2020 detalla que sólo uno de cada cinco conductores accidentados llevaba el casco en el momento del accidente.



El coordinador Joan López destaca que la siniestralidad ha ido en aumento, ya que los conductores de patinetes son “igual de débiles que los peatones o ciclistas, ya que no tienen ningún tipo de protección”. Solo en Barcelona, los accidentes en este vehículo han crecido un 79% entre enero y junio. Debido a este aumento de accidentes, se han incrementado los controles policiales para contener y frenar las infracciones y actitudes incívicas. La Policía Local en Cataluña ha interpuesto 1.099 denuncias a usuarios de patinete eléctrico en la campaña del pasado mes de julio.



Dos estudiantes de cuarto de ESO del colegio Llissach de Santpedor, Enric Venteo y Mariona Gener, aseguran que muchos de sus amigos tienen patinete y que “es habitual ver dos personas encima de un patinete”, dice Venteo. Los estudiantes ven bien estas charlas, ya que desconocían la mayoría de las normas.