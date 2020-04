Satisfacción de las instituciones catalanas por la apuesta del Mobile en Barcelona hasta 2024

La GSMA ha prorrogado hasta 2024 la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Los organizadores del MWC tenían un contrato para que su ubicación fuera en Barcelona hasta el año 2023, pero lo han extendido un año más, después de la cancelación de la edición de este año.

Esta prorrogación del contrato ha sido bien recibida por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que ha destacado que es una "buena noticia" que el GSMA confíe en Cataluña. Además, ha destacado que es una apuesta para convertir el territorio en el 'hub tecnológico' más importante del sur de Europa.

