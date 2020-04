Los Mossos recomiendan a personas sin techo dormir acompañadas

La Fundació Arrels, organización que trabaja con personas sin hogar en Barcelona, ha destacado una buena colaboración con los Mossos d'Esquadra tras la detención de un presunto asesino de tres indigentes, y ha explicado que la policía catalana recomendó a las personas sin techo que durmieran acompañadas, además de enseñarles una foto del sospechoso.

Según ha explicado la responsable del equipo jurídico de Arrels, Bea Fernández, justo después de la detención persona relacionada con al menos tres crímenes a personas sin hogar, "nos consta, porque nos lo han dicho las mismas personas que viven en la calle, que la policía les preguntó y les enseñó en su momento fotografías" del presunto asesino.

Arrels también ha destacado que los Mossos estaban muy comprometidos con esta causa y con poder encontrar al autor, y pidieron a la Fundació que difundiera la petición a las personas sin hogar usuarias de su organización que procuraran no estar solas, sino dormir rodeadas de gente: "No era, evidentemente, ninguna obligación, pero si una recomendación. Que trataran de no aislarse y quedarse en espacios abiertos".

Bea Fernández ha comentado que cree que la relación entre el colectivo de personas sin hogar y la policía, mejorará: "Pensamos que será más fácil poder atender otras situaciones de violencia o de vulneración de derechos de estas personas, que muchas veces ven a las fuerzas de seguridad más como un enemigo que no como una ayuda".

Cuestionada sobre las multas que al principio del confinamiento denunciaron desde Arrels que se estaban imponiendo a las personas sin hogar por romper el confinamiento cuando no tenían casa, Fernández ha asegurado que la situación ha mejorado: "En un primer momento todos íbamos desorientados", y que "a fecha de hoy, no se ha seguido con el procedimiento sancionador. Pensamos que ha sido necesario hacer un grito de alarma y que, una vez hecho, la policía y el Ayuntamiento ha respondido correctamente".