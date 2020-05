Los Mossos alertan del riesgo de acoso por Internet a adolescentes durante el confinamiento

Los Mossos alertan del riesgo de ciberacoso que corren los adolescentes durante el confinamiento, ya que depredadores sexuales virtuales y acosadores de juegos en línea han visto la oportunidad de actuar en este contexto.

En caso de ser víctima de ciberacoso, la recomendación de los Mossos consiste en ignorar al acosador. Si es posible, que se hagan capturas de pantalla, guardar partidas o hacer videos de la situación. Serán elementos útiles en caso de que acabe denunciando ante la policía. En caso de que la víctima sea menor de edad, debe comunicarlo a una persona adulta y que se denuncie a la persona que está acosando al menor. Si la situación no se detiene hay que denunciarlo en comisaría.

En cuanto a los depredadores sexuales, el autor es siempre un adulto que genera perfiles falsos en las redes sociales, en un chat o un foro, haciéndose pasar por un adolescente e iniciando una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quiere acosar. Los Mossos recomiendan que las familias aprovechen estas situaciones de confinamiento para enseñar hábitos cibersaludables a sus hijos en sus relaciones con internet. El objetivo es que se evite caer en estos engaño y, por ello, no iniciarán ningún tipo de relación con personas que no son de su entorno o que no conocen.

El cabo Guillermo Goset ha explicado que es difícil analizar cuántas denuncias se han producido por estos temas durante el confinamiento porque o bien no se han puesto por las restricciones de movilidad o bien porque normalmente son procesos más largo. "La persona que lo está sufriendo tarda unas semanas en realmente identificar que está siendo víctima de una situación injusta", manifestó. Por ello, los Mossos prevén que las denuncias llegarán "un poco más tarde" y habrá que hacer un estudio "con un prisma un poco más amplio".

Goset también ha afirmado que se prevé una mejora de las situaciones a medida que avance el desconfinamiento ya que ha de contribuir a reducir el uso de redes y aumentar el contacto con amigos y familiares, entorno que ha afirmado que es básico en estos casos.